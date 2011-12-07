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В Зеленодольске застолье друзей закончилось дракой

Гости избили хозяина квартиры.
В Зеленодольске в больницу с переломами и другими травмами был доставлен 53-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Он рассказал, что накануне употреблял алкоголь в компании знакомых. Но по мере увеличения выпитого, накалялся и градус атмосферы в компании. Завязалась драка, по итогам которой хозяину квартиры досталось больше всех. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ.
КВ
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