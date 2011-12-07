Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жители Татарстана определят семь приоритетных целей на год для Минтруда РТ

Проголосовать за приоритетные задачи республиканских министерств республики можно на портале госуслуг РТ.
Семь приоритетных целей на год определит Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ при помощи жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.Ключевые цели и задачи министерства на 2019 год будут определены путем онлайн-голосования. Оно проводится в рамках реализации пилотного проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением. На первом этапе были собраны предложения экспертов по наиболее важным направлениям и индикаторам работы на ближайшее время. Наиболее приоритетные из них определят жители Татарстана, проголосовав на портале госуслуг РТ.«Татар-информ» ранее сообщало, что жители Татарстана будут сами определять приоритетные задачи министерств и ведомств республики. Об этом заявил 24 сентября Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.Для участия в голосовании достаточно зайти в личный кабинет на портале госуслуг, выбрать соответствующий опрос и отметить представляющиеся наиболее важными варианты. При этом можно выбрать до половины предложенных министерствами целей и задач или предложить собственный вариант.
КВ
Лента новостей