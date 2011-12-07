Жители Татарстана определят семь приоритетных целей на год для Минтруда РТ

Семь приоритетных целей на год определит Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ при помощи жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.Ключевые цели и задачи министерства на 2019 год будут определены путем онлайн-голосования. Оно проводится в рамках реализации пилотного проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением. На первом этапе были собраны предложения экспертов по наиболее важным направлениям и индикаторам работы на ближайшее время. Наиболее приоритетные из них определят жители Татарстана, проголосовав на портале госуслуг РТ.«Татар-информ» ранее сообщало, что жители Татарстана будут сами определять приоритетные задачи министерств и ведомств республики. Об этом заявил 24 сентября Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.Для участия в голосовании достаточно зайти в личный кабинет на портале госуслуг, выбрать соответствующий опрос и отметить представляющиеся наиболее важными варианты. При этом можно выбрать до половины предложенных министерствами целей и задач или предложить собственный вариант.