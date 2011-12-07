17 детей из Татарстана примут участие в Окружном фестивале детских домов «Вернуть детство», который впервые пройдет в онлайн-режиме, сообщают организаторы.

«От Республики Татарстан в фестивале примут участие победители регионального этапа — 17 детей из Лаишевского, Лениногорского, Нижнекамского, Елабужского детских домов и детского дома Приволжского района города Казани», — уточняется в сообщении.

Фестиваль «Вернуть детство» создан для поддержки и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в регионах ПФО.

В задачи проекта входит привлечь как можно большее количество детей в мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.

В этом году в фестивале примут участие 260 детей в возрасте от 12 до 18 лет.

«Фестиваль „Вернуть детство“ объединил три конкурсных направления — окружную выставку прикладного творчества „МастерОК“, интеллектуально-развивающую игру „Ума палата“, конкурс детского творчества „Звезды ДЕТСТВА“», — сказано в сообщении.

Трансляция всех мероприятий проекта будет проходить на сайте фестивальдетства.рф. Гала-концерт пройдет 24 октября. Количество зрителей не ограничено.

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