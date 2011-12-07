Казанец обокрал две дачи, но не заметил прибывших полицейских на место преступления

Казанец обокрал две дачи подряд и не заметил, что хозяин первой дачи успел вызвать полицию, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

Так, 29-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о грабеже — неизвестный взломал окно, пробрался в садовый дом и вынес сбытовую технику, электроинструменты и другие вещи.

Сотрудники полиции выехали на место преступления и заметили подозрительного мужчину на соседнем участке.

Полицейские выяснили, что мужчина оказался на участке незаконно. Кроме того, он успел взломать сарай с инструментами. Когда полицейские начали его расспрашивать, он сознался, что не является хозяином дачи.

Как выяснилось, половину похищенного злоумышленник уже успел сдать в ломбард. Он вернулся на участок, чтобы забрать оставшиеся вещи. Мужчина не стал отрицать свою причастность в ограблении соседнего участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.