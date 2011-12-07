Машинист казанского метро спас жизнь пенсионерке

Происшествие случилось на станции метро «Проспект Победы», состав следовал со стороны станции «Аметьево». По словам очевидцев, престарелая женщина бросилась под поезд намеренно. Она дождалась того момента, когда состав въехал на станцию, и сделала роковые шаги с платформы на рельсы подземки.

Трагедии удалось избежать благодаря мгновенной реакции и четким действиям машиниста Руслана Зарипова. Он в доли секунды сумел остановить тяжелый состав, благодаря чему женщина осталась в живых. Пенсионерка, находившаяся, вероятно, в этот день в тяжелом душевном смятении, не пострадала и повреждений не получила, уточняет пресс-служба транспортного предприятия.

Подробности воскресного ЧП рассказал машинист того электропоезда Руслан Зарипов:

- Подъезжая к посадочной платформе станции из тоннеля, я сразу обратил внимание, у нас ведь глаз наметанный: происходит что-то неладное - пожилая женщина стоит у самого края пассажирской платформы. На перроне есть ограничительная полоса, которая указывает, что дальше нее заходить не рекомендуется. А она стояла уж слишком близко к краю. Когда я это заметил, сработало пятое чувство: сейчас что-то произойдет! И начал сигналить, а затем притормаживать. В этот момент она и бросилась под поезд - пришлось применить экстренное торможение, и это спасло женщине жизнь. А ведь она уже спрыгнула, приготовилась к уходу из жизни... Но поезд остановился, не доехав до нее около метра. Я помог пожилой женщине подняться и вернуться с путей обратно на платформу - у нас для этого есть специальный торцевой мостик №3.

- Да, это один из наших лучших и уважаемых сотрудников, с большим стажем. Молодец! Четко сработал в этой внештатной ситуации! Добродушный, спокойный и аккуратный, он всегда готов прийти на выручку. В «Метроэлектротрансе» 46-летний Руслан Зарипов трудится с 2005 года, - рассказывает корреспонденту «КВ» о машинисте замдиректора электродепо по эксплуатации МУП «Метроэлектротранс» Рустам Сибагатуллин.

- Рустам Габдельнурович, машинистов электропоездов «Метроэлектротранса» обучают действовать в таких внештатных ситуациях?

- Конечно, в обязательном порядке. Во-первых - это теоретические занятия, они на нашем предприятии проводятся уже много лет, еженедельно по средам. На занятиях сотрудники отрабатывают свои действия при возникновении самых разных внештатных ситуаций.

Продолжая разговор об учебной подготовке, отмечу, что после теории обязательно следуют практические занятия. Когда в метрополитене заканчивается движение и последний поезд уходит в депо, отрабатываются действия уже непосредственно на местах - в тоннелях, на путях и самой станции. Не только при неосторожных или умышленных действиях пассажиров, но и в случае пожара, других чрезвычайных ситуаций.

Во время теоретических и практических занятий инструкторы неизменно напоминают о главном - самообладании и порядке действий, что называется, на автомате. Ты машинист, и ведешь поезд один. Скорость у метропоездов приличная, и если что-то случилось, в эту же секунду прийти на помощь кроме тебя самого никто не сможет. И ты сам должен мгновенно принять верное решение - будь мужчиной! Поэтому знания, которые дает тебе инструктор, - это не формальное заучивание, а то, что в случае необходимости ты должен будешь применить на практике.

- Занятия с инструкторами - это главное в учебе?

- Наш руководитель - генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов очень тщательно контролирует обучение персонала этого важного пассажирского предприятия города. Конечно, ведь это связано с безопасностью казанцев и гостей города, выбирающих для передвижения наш вид транспорта. Асфан Галямович традиционно внимательно следит и за всеми новинками, которые появляются в нашей сфере пассажирских перевозок. Поэтому для учебы сотрудников приобретены специальные тренажеры. В числе других функций на тренажере запрограммирована и произошедшая ситуация: человек бросается на путь. И инструктор фиксирует реакцию машиниста, помогая в случае необходимости довести ее до совершенства в ходе теоретических и практических занятий.

- Будет ли поощрен машинист Руслан Зарипов?

- Конечно! Мы сразу же написали руководству ходатайство о поощрении сотрудника. И, к слову сказать, генеральный директор «Метроэлектротранса» всегда сам такое отношение сотрудников к порученной работе не оставляет без внимания. Все же хочется надеяться, что таких поводов для поощрения в Казанском метрополитене не будет! А любимое горожанами казанское метро по-прежнему остается самым быстрым и популярным транспортом в столице РТ.