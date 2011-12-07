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Минздрав РТ: Татарстанские больницы не останавливают плановый прием

Некоторые отделения могут быть дублированы в другую больницу.

В Татарстане не останавливается плановый прием пациентов, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Что касается планового приема — есть определенные отделения, к примеру, в Казани могут быть дублированы. Например, лор-отделение, где оказывается плановая помощь, есть в нескольких учреждениях, если одно из этих отделений закрывается, то эта плановая помощь переносится в другое учреждение», — уточнил Жаворонков.

Это значит, что, если вашу больницу перепрофилировали в госпиталь для коронавирусных пациентов, то плановую медпомощь вы сможете получить в другой больнице. При этом ожидание не превысит сроки, определенные госгарантиями, заметил спикер.

КВ
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