Почему я довольна жизнью при пенсии 15 тысяч рублей

Основной стаж работы у меня 40 лет: трудилась на разных казанских предприятиях бухгалтером, главным бухгалтером, начальником отдела кадров. Как известно, любая работа оставляет отпечаток не только на внешности человека, но и на его характере. Я, например, люблю постоянно все считать, подсчитывать и просчитывать; составлять личный финансовый план и постоянно включать логику. Итак, мои доходы 15000 рублей пенсии. Много это или мало?

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА. 15000 руб. — 3500 руб. (квартплата) — 500 руб. (газ) — 1000 руб. (телефон). Делим сумму на среднее количество дней в месяце — на 30. Получаем 330 руб. в день, на которые я обязана прожить. Этих денег мне должно хватить на питание, развлечения, здоровье, одежду, встречи с внуками, поездки на отдых, ремонт и так далее. Хватает ли и как прожить на эти деньги? Вот как я трачу свою скромную пенсию.

ПИТАНИЕ. У меня есть большое подспорье — сад. Поэтому с мая по октябрь я живу там. Многие думают, что иметь сад тяжело, накладно и дорого. Конечно, это недешевое удовольствие. Считаем. За сад я плачу 9200 руб. в год + страховка 2500 руб. + дорога 1500 руб. + семена 800 руб. Итого расходы — 14000 руб. Теперь считаем доход. Клубника «виктория» (она у меня очень хорошо родится): 40 кг х 300 руб. = 12000 руб. Картофель: 200 кг х 20 руб. = 4000 руб. Яблоки: 300 кг х 100 руб. = 30000 руб. Помидоры: 30 кг х 150 руб. = 4500 руб. Лук, морковь, тыква, вишня, сливы, огурцы, свекла: ориентировочно 10000 руб. Итого минувшим летом я имела от сада доход на сумму около 60500 руб. Вычитаем сумму расхода на сад — 14000 руб. Получаем 46500 руб. чистого дохода. Разве плохо? А сколько радости от общения с природой!

Мясо я стараюсь покупать у знакомых в деревне: 30 кг в год х 280 руб. = 8400 руб. На базаре оно по 300 руб. Экономия, конечно, небольшая — всего 600 руб., но зато какое качество! Отличное, домашнее…

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ. Я активный участник проекта «Жизнелюб», где мы занимаемся йогой, пением, танцами, вязанием и актерским мастерством. Каждый пенсионер выбирает сам, что ему больше по душе. Членам «Жизнелюба» походы в театр и бассейн для пенсионеров бесплатные. В итоге экономия от разового посещения бассейна составляет примерно 400 руб. (средняя цена по Казани). Умножаем 2 посещения в неделю на 12 месяцев. Получаем большую экономию бюджета! Кроме того, Союз пенсионеров постоянно предлагает бесплатные занятия спортом и различные мероприятия.

Еще в соцзащите своего района получаю путевки в местные санатории. В этом году, например, побывала в здравнице Набережных Челнов. Путевка туда стоит 14800 руб. Но я как ветеран заплатила всего 700 руб. Значит, экономия по этому пункту у меня составила 14100 руб. Отдохнула в санатории 14 дней, где получила не только лечение, но и позитивный настрой и полноценное общение.

ЗДОРОВЬЕ. Очень сложно говорить о тратах на него, если пожилой человек болеет. Но для профилактики можно ежедневно гулять в парках, скверах и лесу, как советуют нам врачи. Это бесплатно, а для здоровья бесценно, убедилась я на своем опыте. Еще постоянно прохожу диспансеризацию для того, чтобы потом не пришлось платить за дорогие лекарства. Поистине, болезнь легче предотвратить, чем потом выкладывать на лечение огромные средства.

Меня искренне удивляют пьющие и курящие пенсионеры. Пачка сигарет стоит в среднем 120 руб. Выкуривают в день по одной — за месяц набегает 3600 руб., за год — 43200 (!) руб. Это же сколько полезного можно купить на эти деньги!

ОДЕЖДА. Стараюсь покупать на распродажах только качественные вещи. Например, в этом году купила пальто, которое стоило 5000 руб., за 2000. Обувь за 4600 руб. со скидкой обошлась мне в 2100. Платье за 5000 руб. — в 2300. Пуховик стоимостью 16000 руб. купила на распродаже за 12000. Итого экономия моего личного бюджета составила 12200 руб.

Можно ли прожить на 15000 руб. в месяц? Я думаю, нет, нельзя. Но при хорошей мотивации, включении логики, ума, старании (а главное при отсутствии лени!) можно наладить свою жизнь в позитивном русле и за такие деньги.

Илюся ГАЗИЗОВА, слушатель школы стажера

Кстати

Вот какие рекомендации по составлению личного финансового плана дают ученые-финансисты на лекциях для населения по вопросам финансовой грамотности:

1. Бюджет должен вестись регулярно, иначе нет смысла начинать считать свои доходы и расходы.

2. Ходить в магазины нужно только со списком.

3. Сначала откладываем деньги (это примерно 10% от ваших доходов) и только потом их тратим.

4. Максимально упрощаем учет.

5. Составляем бюджет, исходя из сегодняшних доходов и расходов.

6. Экономим разумно, не забывая про черный день.