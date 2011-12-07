Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Роспотребнадзор по РТ рекомендует перенести массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ

Сезонный подъем заболеваемости ожидаем.

Роспотребнадзор по РТ рекомендует отложить проведение массовых мероприятий из-за роста заболеваемости ОРВИ в Татарстане, сообщила замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Это сезонная инфекция, и этого сезонного подъема мы ожидали. Поэтому все-таки на сегодня пока наши рекомендации всем организаторам массовых мероприятий — по возможности их отложить до стабилизации эпидситуации, или же провести в онлайн-формате», — отметила она.

Жителям Авдонина порекомендовала самостоятельно избегать массовых мероприятие — не покупать билет в фан-зоны, а организаторам — ограничить количество людей на танцполе.

Граждане должны проявлять сознательность в вопросе профилактики, чтобы избежать жестких ограничений. 

КВ
Лента новостей