Роспотребнадзор по РТ рекомендует перенести массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор по РТ рекомендует отложить проведение массовых мероприятий из-за роста заболеваемости ОРВИ в Татарстане, сообщила замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Это сезонная инфекция, и этого сезонного подъема мы ожидали. Поэтому все-таки на сегодня пока наши рекомендации всем организаторам массовых мероприятий — по возможности их отложить до стабилизации эпидситуации, или же провести в онлайн-формате», — отметила она.

Жителям Авдонина порекомендовала самостоятельно избегать массовых мероприятие — не покупать билет в фан-зоны, а организаторам — ограничить количество людей на танцполе.

Граждане должны проявлять сознательность в вопросе профилактики, чтобы избежать жестких ограничений.