Самым важным для каждого жители России считают здоровье и зарплату

Больше половины жителей России — от 56% до 85% информированы через СМИ о национальных проектах — такие данные социологических опросов приводит ВЦИОМ. Самые популярные нацпроекты среди опрошенных — «Здравоохранение» (85%) и «Образование» (80%).

На третьем месте по популярности — национальный проект «Демография». Важным по значимости для страны его считают 74% респондентов.

Глобально важной целью государства жители России признали «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» — так считают 92% опрошенных. А для этого необходимо выполнение программы «Достойный, эффективный труд» — в этом уверены 87% россиян. Условия жизни тоже волнуют людей не меньше: за проект «Комфортная и безопасная среда для жизни» проголосовало 86% принявших участие в социологическом опросе.

За «Цифровую экономику» проголосовало тоже немало — 64% респондентов, внедрению в жизнь проекта «Безопасные и качественные дороги» отдали голоса 54%, за «Жилье и городскую среду» — 51%.

Любопытно, что повседневные заботы россиян оттесняют события, происходящие в мире. Тема «Международная кооперация и экспорт» вызвала интерес у 56% россиян.