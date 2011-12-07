Татарстанским офицерам в Сирии вручили гостинцы с родины

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Татарстанских офицеров, служащих на военной базе в Сирии, вручили медали к 100-летию образования ТАССР, благодарственные письма и вкусные гостинцы с родины. Авиабазу Хмеймим посетил полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин, сообщает пресс-служба полпредства.
Встреча завершилась концертом — перед военнослужащими выступили народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагмов, заслуженный артист России Владимир Кудашев и заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Мингазова.