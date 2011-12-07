В Казани 23 октября госавтоинспекторы проведут рейды по выявлению нарушителей-рецидивистов

В Казани вечером 23 октября пройдут рейду по выявлению нарушителей ПДД, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Казани.

«ГИБДД настоятельно рекомендует водителям во избежание конфликтных ситуаций и экономии времени при передвижении по городу перед каждой поездкой проверять наличие всех необходимых документов и сроки их действия, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения РФ и вовремя оплачивать штрафы за допущенные нарушения», — отметили в ведомстве.

Внимание автоинспекторов привлекут водители, неоднократно привлекавшиеся к ответственности за нарушение ПДД, а также водители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать на соблюдение родителями правил безопасности при перевозке детей.