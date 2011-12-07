В КФУ разработали сверхпрочный и более экологичный асфальтобетон

На кафедре высоковязких нефтей и природных битумов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ разработали сверхрочное и более экологичное асфальтобетонное покрытие, сообщает пресс-служба университета.

«Это асфальтобетон с улучшенными характеристиками, полученный на основе предварительно модифицированных нефтяного кокса и технического углерода с использованием нового связующего материала. Данная технология позволит снизить вероятность колееобразования и тем самым продлить срок службы бетона», — рассказал завкафедрой доктор технических наук Алим Кемалов.

Новое покрытие окажет положительное влияние на экологию, а его высокая прочность позволит избежать заделки швов и ямочные ремонты. Кроме того, покрытие исключает использование горючих материалов и их вредных испарений. При соблюдении всех технологических аспектов данная разработка также будет выгодна энергетически.

Тестирование покрытия проводится в Испытательном центре нефти, нефтепродуктов, битумных материалов и реагентов на базе кафедры высоковязких нефтей и природных битумов.

На данный момент идет поиск связующих и импортозамещающих (региональных) материалов.