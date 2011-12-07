В Татарстане за год сократилось количество экологических нарушений, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«В текущем году составлено около 4 тысяч протоколов. Со злостных нарушителей природоохранного законодательства взысканы административные штрафы и ущерб на сумму более 54 млн руб. Судами республики приостановлена деятельность четырех предприятий, ведущих деятельность с нарушением природоохранного законодательства», — уточнил спикер.

Данный показатель на 800 единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2020 году была приостановлена деятельность следующих предприятий: ООО «Коммунальные сети Татарстан», ООО «Силикатнеруд», ООО «Агрофирма Омара» и ИП «Мамедов Гусейн Халит Оглы».

По факту нарушения природоохранного законодательства возбуждено 16 уголовных дел.