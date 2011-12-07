В центре Казани обнаружены огромные свалки после сноса гаражей

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В центре Казани после сноса гаражей остались огромные свалки мусора, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
«Отходы от строительных и ремонтных работ были образованы в результате сноса гаражей. Общая площадь несанкционированной свалки составила 514 кв. м», — отметил Шадриков.
Свалки обнаружены на ул. Чехова, Хади Такташа и Достоевского. Эти земли находятся в муниципальной собственности.
Администрации Вахитовского и Приволжского районов получили информацию о ликвидации свалок в течение месяца.
Всего, по словам министра, в данных районах находятся 17 свалок, зарегистрированных в системе «Народный контроль». В остальных районах администрация оперативно устраняет нарушения.
Шадриков напомнил, что в Татарстане на экокарте в 2020 году отметили 1287 свалок.