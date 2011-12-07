В центре Казани обнаружены огромные свалки после сноса гаражей

В центре Казани после сноса гаражей остались огромные свалки мусора, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Отходы от строительных и ремонтных работ были образованы в результате сноса гаражей. Общая площадь несанкционированной свалки составила 514 кв. м», — отметил Шадриков.

Свалки обнаружены на ул. Чехова, Хади Такташа и Достоевского. Эти земли находятся в муниципальной собственности.

Администрации Вахитовского и Приволжского районов получили информацию о ликвидации свалок в течение месяца.

Всего, по словам министра, в данных районах находятся 17 свалок, зарегистрированных в системе «Народный контроль». В остальных районах администрация оперативно устраняет нарушения.

Шадриков напомнил, что в Татарстане на экокарте в 2020 году отметили 1287 свалок.