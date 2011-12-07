Житель Елабуги оплатил долг по налогам только после ареста авто

Житель Елабуги оплатил долг по налогам в 28 тыс. рублей только после ареста авто, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

По информации ведомства, 37-летний татарстанец не платил налоги с 2019 года. За это время его долг составил 28 тыс. рублей. По адресу регистрации приставы его найти не смогли, также у него отсутствовали счета в банках.

Его внедорожник «Тойота Ленд Крузер Прадо» был обнаружен на стоянке одного из ТЦ. Автомобиль был арестован и доставлен на спецстоянку. Только после этого мужчина погасил долг.