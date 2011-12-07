«Архивы - это стратегический ресурс любого государства. Восстанавливая связь времен и бережно храня документальное наследие народа, архивисты выполняют работу огромной важности», - сказал он.В республике архивной отрасли уделяется большое внимание, продолжил Президент Татарстана. Третий год реализуется государственная программа «Развитие архивного дела в РТ на 2016 - 2020 годы». Проводится работа по ремонту помещений архивных хранилищ, укреплению материально-технической базы архивных отделов. Есть достижения в области информатизации этой сферы, добавил Рустам Минниханов.«Важно помнить, что архивы - это институт коллективной памяти. Любой народ, утрачивая их, то есть свое прошлое, многое теряет в будущем. Уверен, что архивисты Татарстана будут и впредь достойно выполнять свою миссию и бережно хранить документальное наследие. Ваш кропотливый труд заслуживает самого искреннего уважения», - заявил Минниханов.В заключение он вручил награды победителям республиканских конкурсов. Так, первое место в конкурсе «Лучший архив некоммерческой организации» занял Минлесхоз РТ, в конкурсе «Лучший архив коммерческой организации» - ОАО «Сетевая компания». Победители получили по одному миллиону рублей.Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов осмотрели выставку «История длиною в век», развернутую в стенах КДК им. Ленина. В частности, почетные гости оценили подлинники стихов Тукая и Коран XVII века на французском языке.