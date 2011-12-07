Челнинский охранник вынес деньги из кассы заведения, в котором работал

24-летний охранник ресторана задержан в Набережных Челнах по подозрению в краже денежных средств, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. В заведении рано утром сработала тревожная сигнализация. На место прибыли росгвардейцы, которым администратор ресторана рассказала о краже из кассы 42 тыс. рублей. На записи с камер видеонаблюдения было видно, как денежные средства похищает охранник заведения. Мужчину задержали по месту жительства, при нем была изъята часть похищенных денег.