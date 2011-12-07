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Челнинский охранник вынес деньги из кассы заведения, в котором работал

Его добыча составила 42 тыс. рублей.
24-летний охранник ресторана задержан в Набережных Челнах по подозрению в краже денежных средств, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. В заведении рано утром сработала тревожная сигнализация. На место прибыли росгвардейцы, которым администратор ресторана рассказала о краже из кассы 42 тыс. рублей. На записи с камер видеонаблюдения было видно, как денежные средства похищает охранник заведения. Мужчину задержали по месту жительства, при нем была изъята часть похищенных денег.
КВ
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