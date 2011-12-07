Фарид Бикчантаев удостоен Международной премии Станиславского

В своей ответной речи Фарид Бикчантаев поблагодарил всех своих учителей. Лауреатами премии также стали британский актер театра и кино Джуд Лоу, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, народные артисты СССР Марк Захаров, Лия Ахеджакова и другие. Церемония была приурочена к 155-летию со дня рождения выдающегося театрального деятеля Константина Сергеевича Станиславского. Международная премия Станиславского учреждена в 1994 году одноименным фондом и с тех пор ежегодно присуждается за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, сообщает kamalteatr.ru. Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского. За время существования премии ее получили уже более 180 деятелей отечественного и зарубежного театра.