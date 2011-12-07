Гульназ Хасанова из Зеленодольского района стала юбилейной получательницей пособия на первенца

Жительница поселка Осиново Зеленодольского района Татарстана Гульназ Хасанова стала 5555-й жительницей республики, которой назначено федеральное пособие на первенца. Она же сегодня получила единовременную республиканскую выплату, предусмотренную для молодых мам, проживающих в селе.«Обо всех выплатах мы с мужем знали еще до рождения ребенка, нам о них рассказали во время консультаций в социальных учреждениях. За то, что мы проживаем в сельской местности, нам положено 50 тыс. рублей. Еще мы стали получателями новой ежемесячной выплаты на первенца в размере 8490 рублей», — рассказала молодая мама журналистам.Гульназ Хасановой 19 лет, она студентка. Со своим будущим мужем познакомилась у друзей на даче, в этом году вышла замуж. 17 августа родила девочку, которую супруги назвали Арианной.«Мой супруг работает автомехаником. Наше правительство оказывает огромную поддержку молодым семьям и матерям-одиночкам. Пока мы живем с родителями. Планируем улучшить жилищные условия, на это направим “сельские” деньги. Мы также с мужем планируем второго ребенка. В будущем оформим ипотеку», — рассказала о дальнейших планах молодая мама.Накануне Дня матери в Республиканском центре материальной помощи счастливую маму поздравила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она сообщила, что на сегодняшний день в республике реализуется 38 программ, которые направлены на улучшение жизни в селе, поддержку семьи, материнства и детства, а также на улучшение социальной инфраструктуры, связанной с семьей. Это строительство новых школ, ремонт детских садов и поликлиник, учреждений социального обслуживания, культуры и спорта.«С этого года в стране введены путинские выплаты, на которые могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума — 13 тыс. 713 рублей. Если в семье три человека и у них доход менее 41 тыс. рублей, то они являются претендентами на ежемесячные выплаты по случаю рождения первенца», — рассказала Эльмира Зарипова.Министр cообщила, что в Татарстане с этого года благодаря решению Президента РТ введена единовременная выплата для сельских женщин, родивших в возрасте до 25 лет первого ребенка, и женщин, родивших до 29 лет третьего ребенка. Эти женщины должны не менее трех лет проживать и быть зарегистрированными в сельской местности. Размер единовременной выплаты на первенца составляет 50 тыс. рублей, а на третьего ребенка — 100 тыс. рублей.«Руслан и Гульназ Хасановы — молодые родители. Он работает представителем рабочих профессий, а она — студентка. Конечно, для молодой семьи ежемесячные и единовременная выплаты — серьезная поддержка», — сказала министр.Эльмира Зарипова также отметила, что в целом на поддержку семьи и детей ежегодно из республиканского и федерального бюджетов выделяется 6 млрд 600 млн рублей. Каждый второй рубль, который тратится на социальные выплаты пенсионерам, инвалидам и другим категориям, направлен на поддержку семей с детьми. Это многодетные семьи, семьи с низкими доходами, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов.«Комплекс мер, который есть на федеральном и республиканском уровне, призван решать задачи, которые стоят перед нами в рамках национального проекта “Демография”», — заключила министр.