Как новые клубы меняют традиции села

Светло, тепло - уходить не хочется!Эту легенду о названии села, которое впервые упоминается еще в XVII веке, нам рассказали в местном Доме культуры, в котором мы побывали вместе с депутатом Госсовета РТ Анастасией Исаевой. В прошлом году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины» этот ДК ждали глобальные изменения. Инициатива исходила от самих жителей - зданию клуба, функционирующему с 1981 года, требовался капремонт: текла крыша, помещение было холодным, находиться в нем было некомфортно. Директор клуба Васил Мубаракшин, возглавляющий его с самого дня основания, шутит: «Теперь народ по домам не разгонишь - стало тепло, светло и уютно!»В Кугарчино более 1200 жителей, из них больше 100 школьников. Каждый здесь может найти занятие по интересам. Заведующая библиотекой Альфия Имамиева похвалилась не только фондом библиотеки в 15 тысяч книг, но и другим новшеством - библиотека начала работать с электронными формулярами. Теперь после регистрации читателям выдаются электронные читательские билеты, с которыми они получают доступ в библиотеки республики, в том числе и в Казани. Очень удобно, например, для студентов. Кроме того, в библиотеке работают два клуба по интересам. В женском клубе «Хаят» девушки и женщины занимаются рукоделием, а в детском клубе «Умырзая» - инсценировкой литературных произведений. Юные дарования пробуют свои силы в поэтическом кружке. Первые их опусы уже нашли свое место на страницах районных газет и республиканских изданий.Славится Кугарчино и своими шалями, что умело вяжут мастерицы из села. Секреты умелиц передаются из поколения в поколение. Говорят, их шали пользуются спросом даже за рубежом. Как рассказали участницы фольклорного коллектива «Сарбиназ», после ремонта клуба традиция вязать шали на дому претерпела изменения. Теперь и пожилые, и молодежь предпочитают рукодельничать в клубе. Так, за неспешным разговором, танцуя и играя в позабытые игры, возрождая традиции татарского народа, и находят понимание старшее и молодое поколения. А когда наскучит рукоделие, могут вместе и фитнесом заняться. Или сходить на театральную постановку, что ставится в актовом зале, - спектакли местного театрального коллектива трогают душу не хуже столичных артистов…Глава Рыбно-Слободского муниципального района РТ Ильдар Тазутдинов считает, что реализация проекта «Культура малой родины» кардинально меняет жизнь на селе:- Когда инициатива идет от самого населения, это означает, что клуб будет функционировать на 100 процентов. Сейчас в районе 45 домов культуры, из них капремонт требуется примерно 12. Нужны и новые клубы там, где их никогда не было. Селяне очень радуются, когда к ним приезжают артисты - выходцы из района.Депутат Госсовета РТ пятого созыва, координатор проекта Анастасия Исаева солидарна с Ильдаром Рашитовичем:- После строительства или ремонта клуба мы обязательно продолжаем его курировать. Чаще всего жизнь меняется глобально - появляются новые кружки, секции… С другой стороны, руководство клубов высказывает свои пожелания относительно их оснащения, предоставления оргтехники, интернета. Все предложения мы постараемся учесть в своей дальнейшей работе над проектом.«И швец, и жнец, и на дуде игрец»Конечно, есть на селе и проблемы с кадрами для ДК. Но все они решаемы. Тем более в будущем году планируется, что целевики, вернувшиеся на село в качестве работников культуры, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Сейчас же зачастую работники ДК выступают сразу в нескольких ролях - и ведут кружки, и шьют костюмы, и режиссируют спектакли… «Золоторучка» - так называют Гульфию Ибрагимову из села Нурлаты Зеленодольского района, где также мы побывали. В местномДК Гульфия апа ведет кружки «Клубок» и «Волшебная кисточка», а еще оформляет сцену и шьет костюмы для выступлений - ДК славится своей богатой костюмерной. Новое здание Дома культуры взамен аварийному распахнуло свои двери в прошлом году. Соседство ДК с общеобразовательной школой и детсадом играет на руку и взрослым, и ребятам. Есть в Нурлатах и своя гордость - танцевальный коллектив «Мечта», лауреат и призер всероссийских конкурсов, а также татарский народный театр «Нур».Директор ДК Наиль Харунов тоже поделился своим мнением:- Благодаря новому клубу мы действительно увидели, сколько у нас талантов и возможностей. Клуб - это ведь второй дом для сельчан. Мы сюда приходим, вместе смотрим концерты, общаемся. Сейчас работают 15 кружков, занимаются 250 детей - причем многие из них посещают сразу несколько. У нас есть и аэробика, и танцы, и рукоделие, и вокал, и Клуб любителей скандинавской ходьбы… А выступлением фольклорного хора наших бабушек «Соловушка» можно заслушаться - поют они не хуже «Бурановских бабушек»…