Казань готова встретить мировой чемпионат WorldSkills

Региональные соревнования подтвердили, что Казань готова встретить мировой финал чемпионата, который ожидается в столице Татарстана в будущем году. Об этом на «деловом понедельнике» заявил мэр Казани Ильсур Метшин, передает kzn.ru.«Не секрет, что на сегодняшний день особенно промышленные предприятия сталкиваются с проблемами притока новых молодых кадров - там, где работают, что называется, на земле. Молодые специалисты нужны во всех сферах городского хозяйства, бизнеса, они важны для наших промышленных гигантов», - сказал Ильсур Метшин и выразил уверенность, что подготовительная работа к мировому чемпионату, которая ведется в городе уже не первый год, увеличит интерес молодежи к рабочим профессиям.Региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на 38 площадках республики, в нем принимают участие 2 тысячи конкурсантов и экспертов. Впервые в этом году региональный чемпионат проводится по 83 компетенциям WorldSkills и 53 компетенциям юниоров, напомнил председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов. С 14 по 16 ноября уже прошли соревнования по 74 компетенциям для взрослых и 37 для юниоров. За организацию соревнований по 5 взрослым и 3 юниорским компетенциям отвечает исполком города.В Татарстане впервые был использован опыт, когда за каждой компетенцией закрепляется профильное ведомство. Так, в исполком Казани для контроля передано 10 направлений регионального чемпионата, среди которых флористика, поварское дело, кондитерское дело, ресторанный сервис, парикмахерское искусство и другие. «Соревнования по компетенциям, курируемым исполкомом, прошли на базе учреждений среднего профессионального образования, являющихся сертифицированными центрами компетенций. Исполком оказал им содействие в обеспечении необходимым оборудованием», - доложил Артур Валиахметов.Основными местами проведения регионального чемпионата в Казани стали площади выставочного центра «Казань Экспо», Международный колледж сервиса, Казанский строительный колледж, педагогический колледж и другие учреждения. По итогам регионального этапа чемпионата будет сформирован состав расширенной сборной Татарстана, определятся участники полуфиналов и финала чемпионата.Инфраструктура и кадры в Казани полностью готовы встретить мировой этап чемпионата, который пройдет в столице Татарстана летом будущего года, отметил мэр города. «Мы ознакомились с лучшими практиками проведения этого чемпионата в мире, вся организация идет в плановом порядке, - сказал Ильсур Метшин. - Есть большое желание, чтобы наши ребята вошли в сборную России и достойно представили страну на чемпионате мира. Конкуренция огромная, большую работу проводят наши колледжи, предприятия. Мы будем внимательно наблюдать за нашими представителями», - сказал глава города и пожелал всем участникам соревнований успешных выступлений и побед.С 21 по 23 ноября проходят соревнования по 4 взрослым и 13 юниорским компетенциям. Финальный и заключительный этап региональных состязаний пройдет с 5 по 7 декабря.