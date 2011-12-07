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Минкульт РТ не смог выбрать директора казанского цирка

Кандидаты не прошли конкурсные процедуры.
Комиссия не смогла выбрать директора казанского цирка, сообщает пресс-служба Министерства культуры Татарстана. Были рассмотрены несколько кандидатов на данную должность. Однако никто из них не прошел конкурсные процедуры, гласит официальный комментарий.
КВ
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