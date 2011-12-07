Мой самый близкий человек…

Мама - это значит жизнь!С высоты прожитых лет любовь к маме приобретает иные очертания. Она становится хрупкой и бережной. Ведь мы для своих матерей всегда дети. И пока живы родители, ощущаем себя под защитой маминой любви.25 ноября отмечается очень личный праздник - День матери. Для каждого из нас мама самая лучшая и особенная. Моя мама Валентина Николаевна Линтварева - очень светлый человек. Она в элегантном возрасте - ей 83, по профессии бухгалтер, по духу неисправимый оптимист, ее хобби - огородничество.В каждой семье найдется своя семейная легенда. У нас тоже не обошлось без вмешательства его величества случая. Свою судьбу мама встретила у родственников. Бравый лейтенант - ее будущий избранник - снимал у них угол. Познакомившись с ним, мама написала в своем дневнике (да-да, барышни тогда вели дневники!) такие слова: «Счастлива будет та, которая станет его женой». Фраза оказалась пророческой.Правы все мудрецы мира, утверждая, что жизнь имеет смысл только тогда, когда ты живешь ради кого-то, ради детей. Дети - это 24 часа счастья ежедневно! А если, как у мамы, рождается двойня?.. В то время не было УЗИ, и врачи до последнего не знали, что родятся два малыша. Вердикт акушеров: первая девочка не жилец. Представили себе ребенка весом меньше килограмма? Цыпленок по габаритам! Да и вторая слабенькая. Двадцатидвухлетней юной мамочке было очень сложно принять такое. Началась борьба за выживание дочек-двойняшек: кувез, восстановительная терапия, вера в чудо и материнский инстинкт помогли выходить нас с сестрой.Жизнь жены военного непростая. Гарнизоны, переезды в «конец географии», бытовые неудобства. Ближайшая санчасть за несколько километров. Но мама - оптимист по жизни! Стала «профессором» в диагностике детских хворей, в беседе с ней люди нередко приписывают ей медицинское образование.Она храбро сражалась с нашими болезнями и травмами (было и такое), вытаскивала из наших кулачков обои с дустом, которые мы сдирали со стен в качестве лакомства. Мирила, когда мы отчаянно дрались и ссорились, как два чертика, утешала. Строго журила за проделки и радовалась нашим успехам.Приятно окунуться в воспоминания… Вот мы, набегавшись по улицам до изнеможения, чинно пьем чай с тортом «Наполеон», который испекла мама. Вот она склонилась над швейной машинкой, штопает, а потом достает из духовки ароматные плюшки. Мама - замечательная хозяйка, ее рецепты берут на карандаш все знакомые и соседи. Она щедро делится ими с теми, кто даже случайно оказывается на ее пути.Еще она, как сейчас говорят, креативна. Чего только стоят наши с сестрой имена! Почему нас так назвали и почему мое имя принадлежит именно мне? Секрет прост. Я родилась первой. Ну а имя моей любимой сестры имеет историю с французским оттенком. Оставлю семейную сагу в секрете, но скажу, что моя сестра-двойняшка связала свою жизнь с французским языком, и теперь наша большая семья имеет и французские корни.Главное качество мамы - доброта. Всепоглощаюшая, безусловная! Это относится не только к нам, детям, это качество распространяется на всех. Она всегда готова помочь - добрым словом, советом.- Нам помогали незнакомые люди, и я с радостью хочу делиться теплотой своего сердца. Никогда не забуду, как нас перевели в Москву, жить было негде, на квартиру с детьми не пускали, - вспоминает мама. - Случайно встретившийся человек сдал нам угол, хотя его семья ютилась на крошечных метрах. И сколько было в жизни таких случаев!Есть мудрое выражение: «Счастье родителей состоит в счастье детей». Это истина. Но мы, дети своих родителей, также будем очень счастливы, если вы, дорогие наши мамы, будете здоровы, молоды и рядом с нами!Светлана САГИТОВА, сотрудник КФУСпасибо, родимая, за заботуВ детстве мне не нравилось, когда говорили, что я похожа на свою маму. «Я особенная, сама по себе!» - кричала я, размахивая кулаками. А сейчас горжусь тем, что являюсь отражением самого родного и близкого человека. Жаль, что нельзя исправить ошибки, вернуться в прошлое и отказаться от поступков, о которых приходится потом жалеть всю жизнь. Подростковое бунтарство, гордыня и капризы... Как мне теперь стыдно за каждую материнскую слезу, пролитую по моей вине! Многое я не осознавала и не замечала. Это же настоящий подвиг - работать с утра до ночи (моя мама в прошлом сотрудник службы безопасности), успевать хлопотать по хозяйству, находить время для ребенка, болеющих родственников и скучающих дачных грядок...Помню, как мама не спала ночами: шила мне пестрые платьишки и костюмы. Девочки во дворе завидовали: в стране был товарный дефицит, а я выглядела не так, как остальные. Моя мама Татьяна Анатольевна - настоящая мастерица! Из картонных коробок, спичек, обрезков старого трикотажа она создавала необыкновенные кукольные усадьбы, в которых жили нарисованные ею же принцы и принцессы. Это самодельное царство заменяло мне все игрушки мира...А какие она печет пироги! Мне кажется, что аромат домашней стряпни я способна услышать за тысячу километров. Сломя голову я сейчас бегу домой и снова чувствую себя пятилетним ребенком, счастливым и наивным, влюбленным во весь мир.Я искренне ценю каждый добрый и разумный совет, данный мне мамой. Многие из ее высказываний являются моим девизом в сложных ситуациях: «Никогда ни о чем не жалей», «Не держи на сердце зла», «Мечтай и добивайся своих целей!» Мамин опыт - это неисчерпаемый источник мудрости.Спасибо ей, моей родимой, за заботу. За то, что всегда рядом, а ее добрые и сильные руки в любой момент готовы обнять и согреть теплом. Эта 58-летняя хрупкая женщина воспитала меня и научила оставаться собой в любой ситуации. Но главное - без нее не было бы и моей дочери Ясении, Яси… Мне выпало счастье самой подарить жизнь и наблюдать за тем, как расцветает мое обожаемое кареглазое солнышко. Благодарю тебя, мама, оставайся нашим главным ангелом-хранителем еще долгие и долгие годы! Елена СИМАКОВА