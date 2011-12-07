Олень из страны детства

Редкая и удивительная елочная игрушка хранится в нашей семье. Нет, она не из дорогих материалов, не ярко раскрашена. Она сделана из папье-маше, то есть из спрессованной бумаги и ваты. Игрушка очень старая, еще тридцатых годов прошлого века. И, может быть, только потому, что создана из небьющегося материала, она до сих пор существует и радует нас.Мой папа родился в 1936 году, а годом ранее 28 декабря в газете «Правда» была опубликована статья Павла Постышева о том, что пора вернуть советским детям новогоднюю елку и веселую встречу праздника. Дети в яслях и школах снова могли водить хороводы вокруг новогодней елочки, и к ним на праздник являлись Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Самые первые игрушки, которыми дети наряжали елку, были либо собственноручно изготовленными, конечно, не без помощи взрослых, либо покупными, но из дешевого материала - папье-маше, ведь разные стекольные заводы по изготовлению новогодних игрушек заработали чуть позже.Эти бумажные зайцы, человечки, белые мишки и олени так радовали детвору, как не радуют сейчас самые дорогие и изысканные игрушки. Почему же белые мишки и северные олени были так популярны тогда? Да потому, что как раз в это время в СССР была развернута широкая программа по изучению и освоению Крайнего Севера. В те годы в Арктике строились порты Игарка, Диксон, были основаны города Нарьян-Мар, Норильск и Воркута. Советские летчики Валерий Чкалов и Михаил Громов совершили первый перелет через Северный полюс. Была организована первая дрейфующая научная станция «Северный полюс», которой руководил знаменитый Иван Папанин. Тема Севера была очень популярна, и, конечно же, она проявилась и в елочных игрушках. Удивительно, но даже по елочным игрушкам можно проследить историю нашей страны.В 1937 году моему папе, который только недавно появился на свет, подарили елочную игрушку - северного оленя, на котором восседала маленькая девочка. Может быть, это Герда из сказки Андерсена, а может, просто девочка-северянка. Подарок привезли очень хорошие знакомые родителей моего отца из Москвы, где уже появились эти игрушки. Тогда мой папа еще мало что смыслил в игрушках, ведь был совсем младенцем. Но с тех пор этот олень с девочкой на спине стал радовать всех детей разных поколений в нашей семье. Игрушку роняли, потом снова вешали на елку. И ничего с ней не происходило, потому что спрессованную бумагу невозможно разбить. Наверное, поэтому эта игрушка стала настоящей реликвией в нашей семье, передается из поколения в поколение и радует каждый новогодний праздник. В детстве я тоже очень любила этого оленя. Мне представлялось, что это я мчусь на нем в страну счастья и мечты, ведь тогда был популярным детский фильм, в котором девочка пела: «Умчи меня, олень, в свою страну оленью». А я для себя перефразировала: «В страну Елению», в мою страну мечты. Вот и сейчас, спустя много лет, каждый Новый год, когда достаю с полки игрушки, я не забываю повесить в центре оленя, ведь он напоминает о детстве, будит воображение и обещает счастье.