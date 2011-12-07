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Республиканская новогодняя елка обойдется в 36 млн рублей

Концертная программа продлится 4 часа.
Республиканская новогодняя елка, которая пройдет в столице РТ 25 декабря, обойдется в 36 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок. Заказчиком тендера выступает Минмолодежи Татарстана. Мероприятие должно пройти в здании, вместимостью не менее 8,4 тыс. человек. Кроме того, подрядчик должен подготовить 9,5 тыс. новогодних подарков и разработать концертную программу. Праздник продлится 4 часа.
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