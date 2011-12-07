Сотрудники ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП

В Татарстане продолжаются мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Сотрудники ГИБДД Нижнекамского района поддержали пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях сдачей донорской крови. Акцию, прошедшую на базе районной станции переливания крови, можно назвать уже традиционной. Многие сотрудники Госавтоинспекции сдают кровь ежегодно на протяжении всего срока службы в органах внутренних дел, некоторые имеют звание «Почетный донор». Свое активное участие в донорском движении сотрудники Госавтоинспекции объясняют тем, что в силу профессии они становятся очевидцами дорожных трагедий и понимают важность своевременной помощи. Автоинспекторы уверены, что сданная ими кровь поможет спасти жизнь людям, пострадавшим в ДТП, а также больным, нуждающимся в переливании крови. Донорскую кровь сдавали не только сотрудники Госавтоинспекции, к акции решили присоединиться и некоторые из посетителей, сообщает УГИБДД МВД по РТ.