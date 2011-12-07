Татарстанцы завоевали первое «золото» на Национальном чемпионате по профмастерству «Абилимпикс»

Участники от Татарстана завоевали первую золотую медаль на IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», сообщает Минобрнауки РТ.Чемпионат открылся 21 ноября в Москве. В этот день прошли конкурсные состязания по компетенции «Фотограф-репортер», где татарстанцы получили «золото».Татарстан представляют 32 участника, которые стали финалистами регионального этапа «Абилимпикса». Конкурсанты распределены по таким категориям, как «Школьники», «Студенты», «Специалисты». Они соревнуются в пяти компетенциях: «Бисероплетение», «Вязание крючком», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», «Фотограф-репортер».В чемпионате принимает участие около 1,2 тыс. молодых профессионалов.