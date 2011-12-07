В 2018 году в Казани появилось 20 новых трамваев

Трамвайный парк Казани в 2018 году пополнился 20 новыми единицами техники. Всего с 2016 года в татарстанской столице появилось 52 новых трамвая и 85 троллейбусов. Главным поставщиком трамваев для Казани стало ОАО «Уралтрансмаш» из Екатеринбурга.Маршрутная сеть городского электротранспорта состоит из 140 троллейбусов и 72 трамваев. Протяженность маршрутов троллейбусов составляет 273 км, трамваев — 159 км, метро — 18,3 км.Так, в октябре 2018 года на опытную эксплуатацию в МУП «Метроэлектротранс» поступил трехсекционный трамвай 71-409-01.Кроме того, в ближайшее время на дороги города выйдет электробус второго поколения большого класса «КАМАЗ-6282», который будет перевозить пассажиров по городскому маршруту № 3 от ул. Академика Глушко до Речного порта.