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В Казани закроется гипермаркет товаров для дома Castorama

Британская сеть уходит с российского рынка.
Британский гипермаркет товаров для дома Castorama закроет магазин в Казани. Об этом гласит отчет британской компании, управляющей сетью магазинов. Британцы решили покинуть рынки России, Португалии и Испании. Отметим, что по РФ функционируют 20 гипермаркетов. В Казани первая Castorama открылась нынешней весной. Закрытие произойдет в течение 2019 года.
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