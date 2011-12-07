В Казани закроется гипермаркет товаров для дома Castorama

Британский гипермаркет товаров для дома Castorama закроет магазин в Казани. Об этом гласит отчет британской компании, управляющей сетью магазинов. Британцы решили покинуть рынки России, Португалии и Испании. Отметим, что по РФ функционируют 20 гипермаркетов. В Казани первая Castorama открылась нынешней весной. Закрытие произойдет в течение 2019 года.