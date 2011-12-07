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В Казани завершена реконструкция очередного парка

Облагорожено общественное пространство в Советском районе города.
Парк «Комсомолец», что на улице Комарова, открыт после реконструкции. Об этом гласит информация, размещенная в Instagram Программы развития общественных пространств Татарстана. В парке обустроили входную группу, воркаут-площадку, игровую зону для ребят. Появилась отдельная площадка для выгула домашних питомцев. Также обустроена Аллея Славы и обновлен памятник пограничникам.
КВ
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