Авдонина: Высокого роста заболевания COVID-19 в РТ нет, чего не скажешь о сезонном подъеме ОРВИ

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что Татарстан входит в число регионов России с благополучной COVID-ситуацией. Об этом пишут РИА Новости.

Авдонина отметила, что высокого роста заболевания в республике нет, чего не скажешь о сезонном подъеме ОРВИ. Темп прироста за сутки увеличился до 0,7%, где в 14% случаев болезнь протекает бессимптомно, 18% - как пневмония, а 69% - ОРВИ.

Такие показатели, по ее мнению, продержатся до середины декабря, а потом уже будет видно насколько эффективны те меры, которые действуют сегодня. Помочь себе татарстанцы могут, поддерживая здоровый образ жизни и принимая препараты, повышающие иммунитет, и орошение носа. Чтобы не пользоваться лишний раз общественным транспортом, спикер порекомендовала живущем недалеко от работы доходить до нее пешком.

Авдонина считает, что коронавирус уже не исчезнет полностью никогда, поскольку встроился в систему острых респираторных вирусных инфекций. Вероятно, в дальнейшем он просто станет сезонным заболеванием.

Ранее «Казанские ведомости» сообщили, что в РТ зафиксировали еще 75 новых случаев заражения COVID-19. Среди выздоровевших 8 464 человека, 43 из них выписали накануне.