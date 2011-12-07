Хадиуллин о продлении школьных зимних каникул: разговоры об этом даже не ведутся

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин заявил, что продления школьных зимних каникул из-за пандемии COVID-19 не будет. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Министр подчеркнул, что разговоры об этом даже не ведутся, «все по порядку», объяснив, что по закону каникулярное время составляет 30 дней в течение учебного года. А потому больше времени оставляется на весенние каникулы, «к этому периоду дети и учителя уже уставшие».

Руководитель ведомства добавил, что при соблюдении всех требований Роспотребнадзора новогодние елки в детских садах и школах все-таки состоятся. «Детям не объяснишь, почему мы елки отменяем, они этого не поймут. Думаю, мы такие мероприятия должны провести», —резюмировал Хадиуллин.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как будет проходить Президентская елка в этом году. Прорабатывается вопрос разделения на группы.