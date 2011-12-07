Казанцы получат бесплатные консультации от специалистов Кадастровой палаты

Казанцы смогут получить бесплатные консультации от специалистов Кадастровой палаты и Управления Росреестра по РТ. Об этом информирует пресс-служба фонда «День добрых дел».

Сообщается, что 30 ноября и 1 декабря юристы ответят на вопросы, связанные с кадастровым учетом, имуществом, жилищным законодательством. Также эксперты помогут с вопросами по оформлению недвижимости в собственность, составлением исковых заявлений, договоров купли-продажи, дарения и другими.

Ближайшие консультации пройдут по адресу: улица Калинина, дом 3. Для участия необходима предварительная запись по номеру 236-65-61.