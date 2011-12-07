Метшин о влиянии пандемии на экономику Казани: предприятиям удалось избежать массовых сокращений

На совещании в Доме Правительства РТ мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, как в этом году пандемия повлияла на экономику столицы республики и на ее крупные и средние промышленные предприятия.

По словам градоначальника, благодаря предприятиям, количество которых в городе насчитывается 150, удалось избежать массовых сокращений. Ибо они создают основное количество рабочих мест, формируют заказы и спрос на продукцию тысяч других компаний по всей производственной цепочке. Всего в них работают более 76 тыс. человек.

Более того, ряд некоторых казанских компаний смог показать значительный рост производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За девять месяцев текущего года они отгрузили продукции на сумму более 86 млрд рублей.

Метшин добавил, что валовый территориальный продукт Казани в этом году останется на уровне прошлого года. На долю малого и среднего бизнеса в нем приходится 39,2%, а трудятся там треть всего работающего населения.