Слуцкий: Оба футболиста с COVID-19 сейчас чувствуют себя хорошо

Оба футболиста «Рубина», заболевшие коронавирусом сейчас чувствуют себя хорошо, рассказал главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Он отметил, что у Ин Бома «наблюдались минимальные симптомы», у Хвичи Кварацхелии несколько дней держалась температура.

«Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни у них нет, но здесь важно соблюсти всю необходимую для этого процедуру», — уточнил наставник команды.