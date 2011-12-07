Слуцкий: Оба футболиста с COVID-19 сейчас чувствуют себя хорошо

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Оба футболиста «Рубина», заболевшие коронавирусом сейчас чувствуют себя хорошо, рассказал главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Он отметил, что у Ин Бома «наблюдались минимальные симптомы», у Хвичи Кварацхелии несколько дней держалась температура.
«Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни у них нет, но здесь важно соблюсти всю необходимую для этого процедуру», — уточнил наставник команды.