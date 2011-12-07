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Слуцкий: Оба футболиста с COVID-19 сейчас чувствуют себя хорошо

Главный тренер «Рубина» рассказал, как заболевшие коронавирусом игроки клуба переносят болезнь.

Оба футболиста «Рубина», заболевшие коронавирусом сейчас чувствуют себя хорошо, рассказал главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Он отметил, что у Ин Бома «наблюдались минимальные симптомы», у Хвичи Кварацхелии несколько дней держалась температура.

«Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни у них нет, но здесь важно соблюсти всю необходимую для этого процедуру», — уточнил наставник команды.

КВ
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