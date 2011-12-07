Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Хлебозавод в Чистополе признан банкротом

В отношении него открыто конкурсное производство сроком на 4 месяца.
АО «Чистопольский хлебозавод» признано банкротом решением Арбитражного суда РТ, пишет TatCenter. В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на 4 месяца. Ранее, в июле 2018 года, в отношении хлебозавода введена процедура наблюдения. Бывший директор предприятия Ренат Халиуллин попал под домашний арест за долги по зарплате перед сотрудниками в размере 5,7 млн рублей.
КВ
Лента новостей