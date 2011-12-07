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Минниханов исполнит желания двух детей, поучаствовав в акции «Ёлка желаний»

Акция организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной».

Глава РТ Рустам Минниханов поучаствовал в проекте «Ёлка желаний». Президент республики выбрал две открытки с пожеланиями детей, находящихся в сложной ситуации, сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова.

По словам руководителя пресс-службы Президента РТ, в ближайшее время будут исполнены желания восьмилетнего Радмира Шакурова, который мечтает весь день провести в ГРК Ривьера, а также двенадцатилетнего Данияра Галиева, мечтающего прокатиться на настоящей гоночной трассе.

Участие в акции «Ёлка желаний» Минниханов принял в рамках проведения совещания по подготовке к заседанию Госсовета России в Москве. Она организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной». 

КВ
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