Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минцифры РТ: На платформе «Я строю» появились еще четыре онлайн-услуги

Платформа «Я строю» была создана по национальному проекту «Цифровая экономика».

В Министерстве информатизации и связи Татарстана сообщили об обновлении платформы «Я строю».

К четырем уже действующим онлайн-услугам добавилось еще четыре. В скором времени планируют запустить еще одну – «Подача заявления на техническое присоединение к электросетям».

Пока же жители республики могут в режиме онлайн получить доступ к ГПЗУ, ордер на земляные работы, разрешение на ввод в эксплуатацию. Также стали предоставляться технические условия на подключение к сетям газораспределения.

«Я строю» была создана по национальному проекту «Цифровая экономика» и заработала в тестовом режиме в начале ноября в Сабинском и Альметьевском районах РТ. Главной целью платформы является сокращение срока предоставления услуг и повышение качества взаимодействия с государством, сообщили в ведомстве. 

КВ
Лента новостей