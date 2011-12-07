Минцифры РТ: На платформе «Я строю» появились еще четыре онлайн-услуги

В Министерстве информатизации и связи Татарстана сообщили об обновлении платформы «Я строю».

К четырем уже действующим онлайн-услугам добавилось еще четыре. В скором времени планируют запустить еще одну – «Подача заявления на техническое присоединение к электросетям».

Пока же жители республики могут в режиме онлайн получить доступ к ГПЗУ, ордер на земляные работы, разрешение на ввод в эксплуатацию. Также стали предоставляться технические условия на подключение к сетям газораспределения.

«Я строю» была создана по национальному проекту «Цифровая экономика» и заработала в тестовом режиме в начале ноября в Сабинском и Альметьевском районах РТ. Главной целью платформы является сокращение срока предоставления услуг и повышение качества взаимодействия с государством, сообщили в ведомстве.