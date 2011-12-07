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Ространснадзор проверит перевозчика, который высадил подростка на трассе в Татарстане

В этом году перевозчик уже три раза привлекался к административной ответственности.

Ространснадзор проводит проверку по факту высадки подростка из автобуса на трассе в РТ, сообщил и. о. начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов. 

Он уточнил, что перевозчик не должен был ехать в Челны, так как имеет карту маршрута «Казань — Елабуга». По словам Рамзанова, перевозчик регулярно осуществлял перевозку пассажиров в Челны, за что только в 2020 году получил три штрафа.

«Мы его трижды привлекли к штрафу в размере 300 тыс. рублей. То есть на нем висит 900 тыс. рублей штрафа. Он пытался обжаловать наше решение, но Арбитражный суд оставил его в силе. Так что это вот у нас такой злостный нарушитель оказался», — отметил спикер.

Напомним, в Татарстане водитель автобуса высадил подростка на трассе у поворота в Елабугу, заявив, что в город едет недостаточно людей и заезжать туда он не будет. По факту произошедшего проверку также проводит прокуратура РТ.

КВ
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