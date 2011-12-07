В Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре лауреатами стали 14 проектов от Татарстана

В Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре лауреатами стали 14 из 19 проектов от Татарстана.

Гран-при в номинации «Лучший реализованный объект общественного пространства площадью более 5 га» получила набережная системы озер Кабан.

Золотые дипломы вручили за проекты по комплексному благоустройству улицы Комарова в Зеленодольске, межквартальному транзитному пешеходному пути в автограде и городского центра в Бугульме. Еще ими удостоили проект Набережной реки Салкын Чишма в пгт. Балтаси, проект благоустройства и экореабилитация озер ООПТ «Городской лесопарк «Лебяжье», а также выделили творческую группу при мэрии Казани и Всемирный конгресс World Urban Parks 2019 года, как «Лучшее событие года».

Серебряными дипломами наградили проект историко-культурного парка «Святой ключ» в Билярске, проект по концепции развития туристско-рекреационного кластера «Дингез — море Татарстана», проект береговой линии реки Ик в Муслюмово, а также проекты комплексного благоустройства сквера «Аллея славы» и площади перед ДК Железнодорожников и городского центра в городе Бавлы.