Что делали бабушки из села Карадули в московской консерватории?

«Готовьтесь в Москву!»Прошедшее лето у певуний пенсионного возраста из ансамбля «Искорка» оказалось урожайным на гостей. К ним приезжали записывать фольклор, изучать традиции и обряды экспедиции из Москвы и Перми. Особенно дотошной оказалась Нина Михайловна Савельева, профессор московской консерватории, приехавшая в село со своими учениками. Участницы ансамбля по просьбе своего бессменного руководителя Анны Ефремовой быстро накрывали на стол, надевали красные сарафаны и усаживались рядком готовые петь и отвечать на вопросы. Лето - горячая пора, нужно грядки полоть, варенье варить, а они расхаживают как павушки, показывая, как проходит деревенская свадьба или другое сельское торжество, для которого есть своя песня. Московский профессор обронила: «Готовьтесь в Москву. Нужно вас студентам показать!» И вот певуньи уже в поезде, перекусили и запели. Народ сбежался из соседних вагонов, бабушек фотографировали, просили исполнить еще что-нибудь. Молодежь интересовалась: «А рэп поете?»Судьбы Женщины из ансамбля «Искорка» такие разные! И про каждую хоть книгу пиши или кино снимай. А их песни - это то, чем каждая живет с детства. Начиная с тех вечеров, когда, сидя на печке, девочки слушали, как поют их мамы и бабушки. Анна Алексеевна Ефремова, руководитель ансамбля. Когда Нюре было 4 года, отца забрали на войну. Родные пришли провожать его с гармошкой и заиграли так задорно, что малышка вскочила на сундук и стала приплясывать. Мама взяла ее на руки и заплакала, предчувствуя, что отец дочку больше не увидит. На Нюрины плечики свалились недетские невзгоды: у мамы отказали ноги, папа не вернулся с фронта. Помогло жизнелюбие, а еще стойкость характера. И народные песни. А они приходили разным путем. Бегали к бабушке, которая заставляла теребить шерсть или перебирать лук, а сама пела девчонкам песни, каждая - как целая жизнь... Из Нюрочки выросла Анна Алексеевна - душа и руководитель ансамбля. Ей удается объединить и повести за собой таких разных по характеру и темпераменту женщин. Именно с ней они пришли к признанию, заслужив звание народного коллектива.Анатолий Васильевич Фролин - музыкант, которому подвластны и гармонь, и баян, и балалайка. Неизменный участник всех выступлений и праздников. Когда мальчику исполнилось 3 года, его мама, продав весь урожай с огорода, купила сыну гармошку. Она уходила работать в поле, оставляя ребенка одного на завалинке, и мальчонка часами наигрывал мелодии. Так он и вырос. У Анатолия был удивительный дуэт с женой в жизни и творчестве. Но не стало второй половинки - Нины Васильевны Фролиной. В памяти остался ее запев песни: «Мыла Марусенька белые ноги»...Нина Ивановна Тимочкина в ансамбле с самого начала. Неисчерпаемый носитель песенного материала. Все песни знает наизусть с детства и собирает до сих пор. Легко танцует, поет частушки. У нее удивительная музыкальная память. Требовательна к исполнению, недовольна, если что-то не так звучит. Глядя на Нину Ивановну, не веришь, что взят рубеж в 80 лет. Нина Алексеевна Антонова. Обычно перед фольклорным праздником «Каравон» приезжают коллективы из разных городов. Один мужчина решил народ частушками удивить. Пропел и скоро понял: зря это сделал. Антонова, приплясывая, пропела свою частушку - зрители засмеялись. Мужчина замер, собрался с духом, пропел в ответ - а нет такого отклика. А Алексеевна опять нашла частушку, не оставившую слушателей равнодушными. У Нины Алексеевны частушки идут по нарастающей и все по памяти. Солистке-то ансамбля «Искорка» всего... 85 лет.Мария Федоровна Кузнецова. Удивительный, мелодичный тембр голоса. Красиво поет, красиво двигается, частушки у нее веселые, задорные. И относится ко всем с добротой.Это ветераны, дальше идет «молодежь», которой чуть за 50...Татьяна Ширшова, пресс-секретарь, дипломат и комиссар ансамбля. Молодо выглядит, мужественно переносит жизненные испытания. Всегда рядом муж Геннадий. Она главный помощник руководителя Анны Алексеевны. Имеет сильный красивый голос.Анна Васильевна Марьина в ансамбле с 1994 года. «Побуду с ними, как воды из чистого колодца напьюсь. Русского народного сарафана у меня не было, сшила сама», - говорит она. Недавно с гармошкой в руках пришла в ансамбль новенькая - Надежда Гаврильчева.Московские встречиПопала «Искорка» на Международную научно-практическую конференцию памяти профессора Рудневой в московскую консерваторию имени Чайковского. - В Москве все было замечательно, - вспоминает Татьяна Ширшова. - На Красной площади нам петь не разрешили, сказали, могут оштрафовать. А когда завернули за угол, попросили спеть. И полилось: «Как вечор, моя милая, был я в гостях у тебя»... Толпа образовалась сразу, в основном иностранцы, все нас фотографировали. Не успели в себя прийти, а уже выступать. Мы были первыми - показывали старинный обряд русской свадьбы. - На мероприятиях такого уровня мы еще не выступали. Показали старинный свадебный обряд: от вечерок, сватанья до самой свадьбы, - продолжает рассказ руководитель ансамбля Анна Ефремова. - Все пригодилось: и «репей», и полотенца, и «денежкина» кружка, и кисет для жениха, и заслонка. Я наигрыш губами исполнила. Выступили сельские певуньи и сильно запереживали: кругом профессионалы, а кто они... И вдруг слышат: - Ваша Анна Алексеевна преподнесла нам настоящее достояние народа! Где вас до сих пор прятали? Где учились? Что заканчивали? Поете так красиво, грамотно, по-старинному...- Усталые, идем переодеваться, а вся толпа за нами, - продолжает Анна Алексеевна. - Студент уставился на нашу гармошку: «Можно?» «Конечно». И как будто второе дыхание открылось. Я не успела голову повернуть, как одна из нас пляшет. Вторая частушки начала выдавать. Третья, плавно покачивая бедрами, вписалась в круг. А уж «молодежи» грех было отставать!Их нужно беречь Сидим в селе Карадули за гостеприимным столом супругов Ширшовых, продолжаем вспоминать московские встречи и выступления.- Нас очень хорошо принимали, - говорит сотрудник Лаишевского отдела культуры Зухра Лезина. - Девочки молодцы - 86, 85, 82 года, «молодежи» всего за пятьдесят, а как пели! На следующий день их снимали, записывали в студии звукозаписи. Все подробно расспрашивали про свадебный обряд. Наш этнографический уникальный ансамбль побывал в Москве и выступал в консерватории Чайковского - в истории Лаишевского района такого не было! Его надо беречь, показывать молодежи - пусть учатся. Теперь «Искорку» зовут выступать еще и во Францию. К сожалению, поющее поколение уходит, унося с собой особую интонацию, неуловимую пластику русской песни, ту ниточку, которая объединяет нас со своими корнями. Поэтому хочется пожелать участницам ансамбля здоровья, чтобы продолжали петь и приносить своим удивительным творчеством радость людям.