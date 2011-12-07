Делегация из Татарстана посетила Тюменскую область

В эти дни делегация из Татарстана находится с рабочей поездкой в Тюменской области, сообщает «Тюменская линия». Представители республики знакомятся с опытом региона по реализации информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Чиновники уже осмотрели набережную р. Тура и побывали в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. 23 января делегация отправится в муниципалитеты.