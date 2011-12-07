С начала эксперимента в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались почти 1400 человек

В Татарстане на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировались 1379 человек, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина. «На данный момент в Татарстане зарегистрировано 1379 граждан по этому виду налогообложения — для буквально десяти рабочих дней нового года это не так уж мало», — рассказал изданию Якунин. По его словам, в республике за короткий срок прошла широкая разъяснительная работа, создана рабочая группа по этому вопросу. Глава комитета отметил, что необходимо объяснить людям преимущества нового налогового режима. Чтобы встать на учет в Федеральной налоговой службе, необходимо скачать приложение «Мой налог». Напомним, что при работе с физлицами налог на профессиональный доход составляет 4%, а при работе с компаниями — 6%.