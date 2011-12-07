Татарстан получит 4,7 млрд рублей на оздоровление Волги и сохранение лесов по нацпроекту «Экология»

Татарстан участвует в трех федеральных проектах в сфере экологии. На ближайшие три года республика получит на оздоровление Волги, повышение качества питьевой воды и сохранение лесов 4,76 млрд рублей федеральных средств. Об этом сообщил в интервью «Татар-информ» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.«Подтверждено финансирование по трем проектам на общую сумму 4,76 млрд рублей. Софинансирование предполагается в соотношении 81 к 19, где 81% — федеральный бюджет, 19% — республиканский бюджет. Бюджет определен с 2019 до 2021 года», — сообщил спикер.Собеседник напомнил, что в рамках «майских указов» Президента РФ Владимира Путина определены несколько приоритетных нацпроектов, в том числе «Экология». Он рассчитан до 2024 года и предусматривает 11 федеральных проектов. В восьми из них возможно участие Татарстана. В настоящее время мы участвуем в трех федеральных проектах — «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение лесов».«Пока ни с одним из регионов соглашение не подписано и финансирование по нацпроекту “Экология” еще никто не получил. До 15 февраля проходит процедура заключения соглашений, потом пройдет инвентаризация объектов. В течение двух-трех месяцев ожидается выделение лимита финансирования. После этого будут начаты работы. По предварительным расчетам, деньги на оздоровление Волги поступят в республику ближе к лету», — сказал Тарнавский.«Оздоровление Волги» — наиболее капиталоемкий проект. Разработан региональный паспорт по оздоровлению реки, который предусматривает 46 мероприятий. В целом до 2024 года предполагается строительство и модернизация очистных сооружений на 45 объектах. До 2021 года утверждено финансирование строительства и модернизация очистных сооружений в жилищно-коммунальной сфере на 16 объектах, расположенных в Волжском бассейне. Проектом также предусмотрено поднятие труб Озерного месторождения в районе Нижнекамского водохранилища.«На три года предусмотрена федеральная субсидия размере 4,76 млрд рублей. Бюджетом Татарстана запланировано соответствующее софинансирование на сумму 999 млн рублей. На период реализации проекта “Оздоровление Волги” до 2024 года предварительно предусмотрено 1 млрд 101 млн рублей внебюджетных средств», — отметил замминистра экологии и природных ресурсов РТ.К примеру, в целях снижения антропогенной нагрузки на Волгу региональным проектом по оздоровлению Волги в 2020 году предусмотрены работы по демонтажу бездействующих нефтетрубопроводов, расположенных в Нижнекамском водохранилище, с софинансированием из внебюджетных источников в объеме 200 млн рублей от АО «РИТЭК».Кроме того, промышленными предприятиями республики, включенными в топ-200 загрязнителей Волжского бассейна (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез»), за счет собственных средств предусмотрено 3,1 млрд рублей на мероприятия по реконструкции своих очистных сооружений. Эти средства предусмотрены их инвестиционными программами. Работы будут проводиться в течение трех лет. Одним из основных результатов реализации проекта станет снижение загрязнения сточных вод в Волгу в три раза к 2024 году.В рамках федерального проекта «Чистая вода», направленного на повышение качества питьевой воды, республике выделено 227 млн рублей, при этом 53,2 млн рублей составит финансирование из бюджета Татарстана. В текущем году предполагается проведение инвентаризации объектов водоснабжения и разработка региональной программы. После этого будет подписано соглашение и начнутся работы.«В проекте будут затронуты сети водоснабжения. Основная цель — обеспечить людей качественной питьевой водой. Сейчас проходит инвентаризация этих объектов», — подчеркнул Тарнавский.В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Татарстану будут выделены субвенции в сумме 271,5 млн рублей. В данном случае республика выступит куратором федерального проекта. Сейчас перед специалистами Минэкологии РТ стоит первоочередная задача — максимально проработать возможность включения объектов Татарстана в еще пять федеральных проектов.