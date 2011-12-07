Татарстанцы смогут подключить цифровое телевидение через мобильное приложение в смартфоне

Владельцы смартфонов на iOS и Android смогут еще проще подключить цифровое телевидение благодаря новому мобильному приложению «Телегид». Об этом сообщили в пресс-службе РТРС. Там отметили, что внутри «Телегида» есть все необходимое для быстрого и понятного перехода на «цифру» — от детальной карты телебашен и видеоинструкций до конкретных параметров настройки цифровых каналов.«С помощью приложения можно быстро найти ближайший телевизионный передатчик и определить направление ТВ антенны, а также параметры настройки, присущие конкретной местности», — рассказали представители РТРС. При этом функционал приложения не ограничен одной лишь технической помощью. В «Телегиде» также есть недельная программа передач сразу для двух мультиплексов, возможность посмотреть рейтинги идущих по телевизору фильмов, планировщик просмотров и множество других возможностей. «В ближайшее время функционал будет расширен. Пользователи смогут проверить телевизионный приемник на совместимость с цифровым ТВ, посмотреть видеоинструкцию и многое другое», — отметили разработчики «Телегида» и рекомендовали следить за обновлениями. Бесплатно скачать приложение можно в цифровых магазинах AppStore и Google Play Market.