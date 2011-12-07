В Казани стартовала неделя подготовки к чемпионату WorldSkills

Рафис Бурганов в своем выступлении сказал, что в процессе подготовки к чемпионату WorldSkills пройдут два знаковых события: первое - неделя подготовки к мировому чемпионату (с 21 по 27 января), второе - финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills (в мае), министр назвал его генеральной репетицией мирового чемпионата.Неделя подготовки к мировому чемпионату собрала около 600 гостей из 62 стран мира. Это представители совета директоров WorldSkills International (WSI), главы делегаций стран-членов WSI, технические и официальные делегаты, эксперты, технические администраторы площадок, менеджеры по управлению компетенциями, представители оргкомитета WorldSkills Shanghai 2021, партнеры.Рафис Бурганов отметил, что сейчас главная цель - детально проработать все вопросы подготовки к чемпионату, в частности, по технической застройке соревновательной площадки, предоставлению сервисов клиентским группам, подготовке конкурсных заданий, реализации партнерской программы, утверждению инфраструктурных листов. Гостям продемонстрируют МВЦ «Казань Экспо», познакомят с инфраструктурой, проведут по местам проживания участников - гостиницам и Деревне Универсиады, которую впору переименовывать в Деревню WorldSkills.24 января в Казани состоится заседание оргкомитета WorldSkills Kazan 2019 по подготовке к чемпионату, в котором примет участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В этот же день на ул. Баумана будет открыта стела обратного отсчета до старта мирового чемпионата. - Это придает особую торжественность нашим мероприятиям и способствует вовлечению как можно большего количества населения в подготовку, - подчеркнул министр.Также на этой неделе будет дан старт образовательной программе по повышению престижа рабочих профессий и совершенствованию профориентации «Одна школа - одна страна». Как пояснил спикер, в этом проекте примут участие 57 школ столицы РТ.- Практически за каждой закреплена отдельная страна или две страны. Во время проведения мирового чемпионата участники из закрепленных стран посетят эти школы в целях обмена опытом. Школы начиная с 25 января будут готовиться к встрече участников. Мы придаем большое значение этим встречам. Это профориентация, привлечение максимального количества молодежи к овладению рабочими специальностями, - сказал министр.Также Рафис Бурганов окончательно подтвердил тот факт, что церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата пройдут на «Казань-арене».- Интерес к этому чемпионату уже сегодня на 30 процентов превышает тот, который был к предыдущим. В связи с увеличением аудитории и необходимостью качественно и правильно освещать церемонии открытия и закрытия Президентом республики было принято решение о том, что мы переходим на площадку «Казань-арены», которая уже испытана в этом качестве, - заявил спикер.Таким образом, в новом сезоне «Рубину» опять придется на время переехать на Центральный стадион.- Для нас первичен интерес мирового сообщества, российский и общереспубликанский - привлечение максимально большего населения, - резюмировал министр.По словам Рафиса Бурганова, планируется, что количество организованных зрителей на соревнованиях WorldSkills составит порядка 70 тыс. человек. В основном это будут посетители из Татарстана. А что касается билетной программы, то в настоящее время определяется оператор. Продажи стартуют в марте, но министр заверил, что на церемониях открытия и закрытия билеты будут стоить не более 2,5 тыс. рублей.- Уверен, что предстоящий чемпионат пройдет без сучка без задоринки. Надеемся, жители Татарстана, России и всего мира благодаря чемпионату поймут, насколько важны профессиональные навыки для будущего. Освоение профессиональных навыков - это правильный выбор для построения карьеры, - подчеркнул в своем выступлении Дэвид Хоуи.