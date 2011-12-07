В половине ДТП с участием детей страдают юные пешеходы

Такая информация была озвучена на очередном заседании правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения. Заседание прошло в Кабинете министров РТ, провел его заместитель председателя комиссии - заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.Начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал о текущих мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе по устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.Главный госавтоинспектор республики отметил, что в Татарстане с 2013 года сохраняется тенденция по снижению количества ДТП, погибших и пострадавших в них людей. «По итогам 2018 года количество происшествий снизилось на 110 фактов, число погибших - на 49 человек, пострадавших - на 82 человека. Темпы сокращения числа погибших при ДТП одни из самых высоких среди регионов Российской Федерации и Приволжского федерального округа», - доложил Ленар Габдурахманов.Вместе с тем главный госавтоинспектор Татарстана напомнил об амбициозной задаче по достижению нулевой смертности от ДТП к 2030 году, определенной Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы.Ленар Габдурахманов заявил о необходимости принятия дополнительных мер по сокращению количества мест концентрации ДТП, повышению безопасности пешеходной инфраструктуры, разделению встречных транспортных потоков барьерными ограждениями и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.«К сожалению, по итогам 2018 года зафиксирован рост всех показателей аварийности с участием детей. На дорогах республики зарегистрировано 587 ДТП, в которых 18 детей погибли и 609 получили ранения. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост количества ДТП на три происшествия, числа погибших детей - на три человека, раненых - на одного ребенка. Особую тревогу вызывает рост аварийности с детьми-пешеходами. Доля таких ДТП составила 49 процентов от всех ДТП с детьми. Зафиксирован семикратный рост числа погибших детей-пешеходов», - отметил Ленар Габдурахманов.Руководитель республиканской Госавтоинспекции обратил внимание и на проблему перевозки детей-пассажиров: «Несмотря на снижение всех показателей аварийности с участием детей-пассажиров, потеряны жизни 9 детей, а 270 получили травмы».Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин доложил о результатах работы по приведению дорожной инфраструктуры республики в надлежащее состояние в рамках текущего финансирования и участия в федеральных программах.Заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов рассказал о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях.Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов доложил о результатах работы по информированию населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.С заключительным словом выступил заместитель председателя комиссии - заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, который отметил важное направление профилактики детского дорожно-транспортного травматизма - движение юных инспекторов. Участие в движении позволяет воспитать жизненные позиции ребенка, резюмировал заместитель премьер-министра Республики Татарстан.В Татарстане за 2018 год число погибших в ДТП сократилось в два раза, отметил Шамиль Гафаров. За прошедший год в дорожных авариях погибли 377 человек, тогда как годом ранее число погибших достигало 700 человек.