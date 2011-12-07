В Заинске проходит чемпионат ПФО по лыжным гонкам

С 22 по 27 января в Заинске на лыжной базе «Ялта-Зай» проходит чемпионат ПФО по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба ФЛГиБ РТ. На чемпионат приехали более 500 спортсменов из 12 регионов. Татарстан представлен 40 лыжниками. Программа соревнований состоит из индивидуальных гонок свободным и классическим стилем, спринтерской и эстафетной гонок. В прошлом году сборная РТ на чемпионате ПФО стала второй.