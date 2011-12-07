Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Заинске проходит чемпионат ПФО по лыжным гонкам

На соревнования приехали более 500 спортсменов.
С 22 по 27 января в Заинске на лыжной базе «Ялта-Зай» проходит чемпионат ПФО по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба ФЛГиБ РТ. На чемпионат приехали более 500 спортсменов из 12 регионов. Татарстан представлен 40 лыжниками. Программа соревнований состоит из индивидуальных гонок свободным и классическим стилем, спринтерской и эстафетной гонок. В прошлом году сборная РТ на чемпионате ПФО стала второй.
КВ
Лента новостей