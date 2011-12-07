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В Казани больше всего несанкционированных свалок снега в РТ

Экологи обнаружили 26 незаконных свалок снега на территории республики.

В Татарстане больше всего несанкционированных свалок снега найдено в Казани, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

Специалисты обнаружили на территории столицы РТ 9, мест незаконного складирования снега. На втором месте Набережные Челны — 5 свалок, на третьем Бавлы — 4 свалки.

 Всего в республике 26 фактов нарушений.

В министерстве напомнили, что за размещение снега в несанкционированных местах виновникам грозит административная ответственность.

КВ
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