Каких парней любят девчонки

Теперь о порядках в армии Ильсур знает не понаслышке: недавно отслужил в Екатеринбурге в бронетанковых войсках. Ушел служить 25 октября 2010 года. И ровно через год, 20 октября прошлого года, вернулся повзрослевшим, с совершенно другим мировоззрением и жизненными целями. Несмотря на то, что армия заставила его пройти суровую школу, Ильсур рад, что побывал в ее рядах. Затронули молодого человека и взаимоотношения между сослуживцами. По словам парня, офицеры в армии разные. Есть понимающие солдат-новобранцев - они помогают во всем. А есть такие, которые вымогают деньги. - Зато сразу понимаешь, какова цена человека. Учишься разбираться в людях и морально защищать себя, - рассуждает Ильсур. - Встречал и совсем молодых офицеров, которые приходили ночью в казарму пьяными. Поднимали всю роту, кроме «стариков», и куражились над солдатами. А были «деды», которые всему учили салаг. Сами они уже многое испытали и учили нас на своих ошибках. Когда на службу только приходишь, стараешься держаться вместе со всеми. Но потом все делятся на группы, и некоторые даже враждуют между собой. Здесь ты понимаешь, кто враг, а кто друг.- Что главное, чему ты научился за этот год? - Научился быть самостоятельным и полностью решать свои проблемы. Стал серьезнее относиться к некоторым вещам и к жизни в целом. А когда получил дембельский альбом, почувствовал, что стал увереннее в себе. Хоть это сложно и морально, и физически, в армии отслужить надо! Это хороший шанс проверить себя, стать более самостоятельным и взрослым. Девчонки любят парней, проверенных армией. А родители гордятся своими возмужавшими сыновьями. Да, там трудно, но все преодолевается!